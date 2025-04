L’edizione 2025 del Festival di Cannes non è ancora partita, ma Nicole Kidman è già certa di ritirare un premio ambito durante la kermesse.

Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che la famosa attrice, in occasione della prossima edizione del Festival di Cannes, sarà insignita del premio Women in Motion, un riconoscimento creato dalla direzione della kermesse in partnership con Kering. Il premio sarà consegnato il 18 maggio durante un gala glamour.

Il Women in Motion è giunto alla sua decima edizione: Nicole Kidman succederà ad altri grandi donne dello star system hollywoodiano come Donna Langley, direttrice di NBCUniversal, Jane Fonda, Isabelle Huppert, Patty Jenkins, Geena Davis, Susan Sarandon, Viola Davis, Michelle Yeoh, Gong Li e Salma Hayek Pinault. Il premio è pensato per onorare “artiste che, attraverso la loro carriera e il loro impegno, promuovono il ruolo delle donne nel cinema e nella società“.

“Per questa edizione anniversario di Women In Motion, Nicole Kidman, che incarna pienamente lo spirito del programma, è stata una scelta ovvia“, ha spiegato François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering. “Attraverso i suoi standard artistici, le sue scelte impegnate e la sua azione concreta per cambiare le rappresentazioni nel cinema, è una potente dimostrazione di ciò che Women In Motion difende da un decennio“.

Chiaramente non si è fatto attendere il commento della Kidman: “Sono orgogliosa di unirmi a questa lista di donne straordinarie che hanno ricevuto questo onore prima di me: artiste e pioniere che ammiro profondamente. Il Festival di Cannes fa parte della mia vita da oltre 30 anni e sono entusiasta di aggiungere questo incredibile riconoscimento ai tanti ricordi che ho creato qui.“

La 78° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio.