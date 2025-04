La direzione del Festival di Cannes ha svelato nel pomeriggio quella che sarà la Giuria Internazionale dell’edizione 2025.

Con Juliette Binoche annunciata in anticipo come Presidente di Giuria, la direzione di Cannes 2025 ha scelto gli attori Halle Berry, Jeremy Strong e Alba Rohrwacher, i registi d’autore Hong Sangsoo, Payal Kapadia e Carlos Reygadas, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani ed il documentarista congolese Dieudo Hamadi.

Strong e Kapadie saranno di ritorno a Cannes dopo un trionfale 2024: l’attore statunitense ha infatti ottenuto applausi e ottime critiche sulla Croisette nei panni di Roy Cohn in The Apprentice, mentre il regista indiano ha il Gran Premio del festival con il suo lungometraggio d’esordio “All We Imagine As Light”.

La nostra Rohrwacher e Reygadas sono ospiti abituali di Cannes: l’attrice italiana ha presentato diversi film in concorso vincendo nel 2014 il Grand Prix nel 2014; il regista messicano ha vinto la Caméra d’Or come miglior opera prima a Cannes con Japón nel 2002, ed è tornato più volte vincendo il Premio della Giuria nel 2007 con Silent Light, ed il premio per la Miglior Regia con Post Tenebras Lux del 2012.

Hamadi, infine, ha presentato il suo lungometraggio Downstream to Kinshasa nella selezione ufficiale di Cannes nel 2020; mentre la Slimani è una scrittrice di romanzi acclamata dalla critica.

La 78° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio.