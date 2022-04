Cannes 2022: i film della Quinzaine des Réalisateurs

É stata annunciata oggi la programmazione della 54ma edizione della Quinzaine des Réalisateurs – sezione indipendente del Festival di Cannes 2022 – con ben 23 lungometraggi, di cui 17 diretti da registi europei.

Al regista italiano Pietro Marcello l’onore di aprire la Quinzaine des Réalisateurs con Il Volo (Scarlet), il primo film scritto dal regista di Martin Eden in collaborazione con Maurizio Braucci e Maude Ameline. Il film é tratto dal romanzo russo Le vele scarlatte di Aleksandr Grin ed é descritto come un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico; ambientato nel Nord della Francia in un arco temporale di vent’anni di inizio ‘900. Tra i protagonisti de Il Volo ci sono la debuttante Juliette Jouan, Louis Garrel, Raphaël Thierry, Noémie Lvovsky, Ernst Umhauer, François Négret e Yolande Moreau.

Questa 54ma edizione della Quinzaine des Réalisateurs é l’ultima diretta dall’italiano Paolo Moretti, che segna questa edizione con l’obiettivo di mostrare la bellezza e la ricchezza del cinema contemporaneo mondiale, e si presenta con una programma alquanto promettente con 18 debutti, con ben 11 titoli diretti da registe. La quota francese di questa edizione vanta ben 9 titoli con anteprime sorprendenti come Mia Hansen Løve, Alice Winocour e Philippe Faucon.

La Quinzaine des Réalisateurs s’inaugurerà con la consegna del tradizionale premio ”Carrosse d’Or’ alla regista Usa Kelly Reichardt che partecipa anche in competizione ufficiale con “Showing Up”.

Scarlet, di Pietro Marcello: film d’apertura della Quinzaine des Réalisateurs 2022

Quinzaine des Réalisateurs: tutti i film

Scarlet by Pietro Marcello – Film d’apertura

1976 by Manuela Martelli

A Male by Fabian Hernández

Ashkal by Youssef Chebbi

Continental Drift (South) by Lionel Baier

De Humani Corporis Fabrica by Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor

Enys Men by Mark Jenkin

Falcon Lake by Charlotte Le Bon

Funny Pages by Owen Kline

God’s Creatures by Anna Rose Holmer & Saela Davis

Harkis by Philippe Faucon

Men by Alex Garland

One Fine Morning by Mia Hansen-Løve

Pamfir by Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Paris Memories by Alice Winocour

The Dam by Ali Cherri

The Five Devils by Léa Mysius

The Green Perfume by Nicolas Pariser – Film di chiusura

The Mountain by Thomas Salvador

The Super 8 Years by Annie Ernaux & David Ernaux-Briot

The Water by Elena López Riera

Under the Fig Trees by Erige Sehiri

Will-o’-the-Wisp by João Pedro Rodrigues