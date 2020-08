Showtime ha cancellato la serie Penny Dreadful: City of Angels

Penny Dreadful: City of Angels non potrà contare su una seconda stagione, Showtime ha infatti cancellato la serie tv.

Nato come spin-off del più celebre Penny Dreadful, lo show di John Logan non sembra aver convinto pubblico e critica, tanto da spingere Showtime a non andare avanti con una seconda stagione. La decisione è stata resa nota oggi da una nota stampa del network prontamente riportata in rete da SuperHeroHype.

Penny Dreadful: City of Angels

John Logan è stato produttore, sceneggiatore e showrunner dello show, mentre Michael Aguilar ha collaborato in veste di produttore. Pablo Cabezas è stato tra i registi della prima stagione.

Nel cast Natalie Dormer, Michael Gladis, Lorenza Izzo, Thomas Krestschmann, Ethan Peck, Daniel Zovatto, Adam Rodriguez, Dominic Sherwood, Rory Kinnear, Piper Perabo.