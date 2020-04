Cambiano le date di uscita The Batman, The Flash e Shazam! 2

L'emergenza Coronavirus ha costretto Warner Bros - e altri studios - a fermare le riprese di ogni film attualmente in via di sviluppo, con conseguenti variazioni nelle date di uscita.

Questa sera lo studios ha confermato il cambio di data per tre film molto attesi dai fan del DC Extended Universe, ovvero The Batman, Shazam! 2 e The Flash.

Lo studios, dopo aver fermato le riprese di The Batman alcune settimane fa, ha deciso di rimandare l'uscita dal 25 giugno 2021 al 1° ottobre dello stesso anno. Si tratta di quattro mesi di rinvio, dovuti ovviamente al ritardo che la produzione sta attraversando.

The Flash, invece, è stato spostato dal 1° luglio 2022 al 3 giugno dello stesso anno. Per quanto riguarda Shazam! 2, le cui riprese avrebbero dovuto partire quest'anno, la nuova data è diventata il 4 novembre 2020, in precedenza la sua uscita era stata programmata per il 1° aprile 2022.

Resta al momento intatta la release di The Suicide Squad, ossia il 6 agosto 2021.

THE BATMAN

PRODUZIONE : The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

: The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST : Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard.

: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale dal 1° ottobre 2021.

THE FLASH

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST : Ezra Miller.

: Ezra Miller. TRAMA : Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

: Il film adatterà il fumetto Flashpoint. AL CINEMA: In Usa dal 3 giugno 2022

SHAZAM! 2

PRODUZIONE : Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden.

: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. CAST : Zachary Levi, Asher Angel.

: Zachary Levi, Asher Angel. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: 4 novembre 2022.