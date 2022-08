Cambiano le date di Aquaman 2 e Shazam! 2

Posted on

Legendary Pictures e Warner bros hanno diffuso una nuova galleria fotografica legata a Godzilla II: King of the Monsters. Le immagini rilasciate lasciano spazio ai protagonisti del cast “umano”, ma anche ai giganteschi Titani, leggendario Godzilla incluso. Godzilla II: King of the Monsters è stato diretto da Michael Dougherty. La sceneggiatura è di Michael Dougherty e Zach Shields. Nel cast Millie Bobby