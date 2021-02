Cambiano i piani di produzione per Mission: Impossible 8

Cambiano radicalmente i piani relativi alla produzione di Mission: Impossible 8, le cui riprese avrebbero dovuto essere realizzate quasi in contemporanea con quelle del settimo capitolo.

Come abbiamo sempre riferito nei nostri precedenti aggiornamenti, le riprese di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 sono state da sempre pensate per una sola lunga sessione di produzione, ma a quanto pare lo status è stato da poco cambiato dalla Paramount Pictures. Secondo Deadline, infatti, la crew di produzione si fermerà non appena saranno chiusi i lavori per il settimo capitolo (tra breve), e questo in parte sembra dovuto agli imminenti impegni di Tom Cruise in relazione alla promozione di Top Gun: Maverick. Al momento questi sono gli unici dettagli trapelati da casa-Paramount, pertanto sarà opportuno attendere la fine degli impegni di Cruise prima di stilare un nuovo ruolino di marcia per l’ottavo capitolo.

Tornando alle riprese di Mission: Impossible 7, la troupe si sposterà ora da Abu Dhabi a Londra per gli ultimi ciak di rifinitura, poi sarà la volta della post-produzione. A confermare i prossimi passi è stato lo stesso regista Christopher McQuarrie via social:

Mission: Impossible 7

PRODUZIONE: Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

Nelle sale Usa dal 19 novembre 2021.

Mission: Impossible 8

PRODUZIONE: Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.