Caltagirone Short FilmFest 2026: trionfano Haber e il corto Tanti auguri

Il cinema breve torna a essere il fulcro della partecipazione collettiva nel cuore della Sicilia. Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, la manifestazione ideata e diretta dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla e organizzata dal Comune di Caltagirone.

Per tre serate consecutive, la suggestiva Piazza Municipio si è trasformata in una sala cinematografica a cielo aperto, confermando la vocazione del festival di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali. Tra proiezioni di opere in concorso e fuori concorso, talk informali e grandi ospiti del panorama nazionale e internazionale, l’evento ha offerto uno spaccato di altissimo livello sul futuro del formato breve, arricchito da momenti di spettacolo e dalle riflessioni di artisti e professionisti del settore.

Tommaso Basili si racconta e la giuria premia il cinema di qualità

Tra i momenti più significativi della kermesse spicca l’intervista sul palco a Tommaso Basili, insignito del prestigioso Premio Ambasciatore del Made in Italy. L’attore ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera internazionale, condividendo i dettagli del lavoro sul set di Ferrari accanto a Michael Mann e il confronto artistico con Martin Scorsese, anticipando inoltre i suoi prossimi progetti per il 2027 come Janus e la co-produzione italo-svedese Resan till Piemonte.

Spazio anche alle emozioni con il Premio Città di Caltagirone consegnato a Elia Lo Tauro, star del West End londinese, e alla celebrazione di Carmen Russo come Icona dello Spettacolo Italiano. Molto apprezzato anche l’intervento di Daniela Bassani, prima sound designer italiana a entrare nell’Academy degli Oscar, che ha fatto parte della giuria tecnica insieme alle registe e attrici Monica Dugo e Consuelo Catucci.

I giurati hanno sottolineato l’alto livello delle opere in concorso prima di assegnare i riconoscimenti ufficiali. Il premio come Miglior Cortometraggio è andato a Tanti auguri di Samuel Di Marzo, un’opera capace di intrecciare il dolore della memoria alla tecnologia dell’intelligenza artificiale, che ha regalato anche il premio per la Migliore Interpretazione Maschile a un monumentale Alessandro Haber. Sul fronte della regia si è imposto Valerio Marcozzi per il teso e originale Come lupi nel bosco, pellicola che ha permesso a Barbara Eforo di conquistare il premio come Migliore Interpretazione Femminile.

La serata finale si è conclusa in musica con il concerto di PierC (Piercesare Fagioli), giovane cantautore rivelazione di X Factor Italia 2025, che ha incantato la piazza con reinterpretazioni d’autore e brani del proprio repertorio.

Crediti: Caltagirone Short FilmFest 2026