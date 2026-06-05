Il nostro approfondimento sul Caltagirone Short FilmFest svela i dettagli della quinta edizione della kermesse cinematografica ideata e diretta da Angela Failla, che animerà lo storico cuore barocco della Sicilia orientale dal 10 al 12 luglio 2026.

La manifestazione di quest’anno metterà al centro il tema cruciale della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, trasformando Piazza Municipio in un’arena culturale a cielo aperto per celebrare la forza espressiva della settima arte. Se siete grandi appassionati delle produzioni indipendenti e volete scoprire altre importanti realtà estive dedicate a questo formato, vi invitiamo a leggere anche il nostro articolo sul Pop Corn Festival del Corto.

Le iscrizioni per partecipare alla selezione ufficiale del Caltagirone Short FilmFest 2026 rimarranno aperte fino al prossimo 28 giugno 2026, offrendo ad autori italiani e internazionali l’opportunità di candidare le proprie opere.

Sostenibilità e grandi ospiti: il programma della quinta edizione del festival siciliano

L’edizione 2026 del festival, patrocinata attivamente dal Comune di Caltagirone, segna un importante traguardo di consolidamento nel panorama dei festival internazionali dedicati al cortometraggio. La macchina organizzativa si muoverà quest’anno con il supporto del main sponsor GETEC, operatore europeo leader nelle soluzioni energetiche decarbonizzate, il cui impegno sposa perfettamente la visione ecologica e culturale della kermesse.

La selezione ufficiale, curata con attenzione per privilegiare l’originalità narrativa e la capacità di interpretare la contemporaneità, spazierà tra i linguaggi della fiction e dell’animazione. Accanto al concorso principale, è prevista una ricca sezione fuori concorso pensata come spazio di scoperta e approfondimento tematico. I prestigiosi riconoscimenti (tra cui Miglior Cortometraggio, Migliore Regia e Migliore Interpretazione) saranno assegnati da una giuria d’eccellenza composta da professionisti del settore cinematografico, tra le quali figurano Monica Dugo e Consuelo Catucci.

Nata per valorizzare il talento emergente, la kermesse ha ospitato negli anni grandi protagonisti del cinema come Violante Placido, Nicole Grimaudo e Mimmo Calopresti. Oltre alle proiezioni, l’evento tornerà a promuovere le eccellenze del territorio siciliano grazie all’apprezzato progetto Wine Ciak – Il cinema nel calice, un’iniziativa unica che intreccia i linguaggi audiovisivi con l’enogastronomia locale.

A curare le relazioni esterne internazionali della manifestazione sarà ancora una volta la cantante e attrice Eva Basteiro Bertolì. La direttrice artistica Angela Failla ha espresso grande entusiasmo per questo traguardo, ribadendo l’obiettivo di offrire un’esperienza di altissima qualità che restituisca il cinema alla comunità all’interno di una cornice suggestiva. Per inviare i propri lavori, i registi possono utilizzare la piattaforma specializzata FilmFreeway o il portale ufficiale www.caltagironeshortfilmfest.it entro la scadenza fissata.