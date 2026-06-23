Il programma della quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest si arricchisce di importanti novità, appuntamenti e ospiti internazionali. La kermesse dedicata al cinema breve, ideata e diretta dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla e organizzata dal Comune di Caltagirone, animerà Piazza Municipio dal 10 al 12 luglio 2026, trasformando il centro storico in una grande arena culturale sotto le stelle focalizzata sul tema della sostenibilità.

Tra i momenti più attesi di questa nuova rosa di annunci spicca il conferimento del Premio Città di Caltagirone a Elia Lo Tauro. L’artista siciliano, celebre stella del musical internazionale, vanta una prestigiosa carriera nel West End di Londra, dove è stato tra i protagonisti del pluripremiato Moulin Rouge! The Musical. Il riconoscimento vuole celebrare il talento di un’eccellenza del territorio capace di affermarsi sui palcoscenici mondiali.

Svelata la giuria e il nuovo connubio tra cinema e vino

Il festival ha inoltre annunciato la giuria ufficiale di professionisti che valuterà i cortometraggi in concorso (le cui iscrizioni restano aperte su FilmFreeway fino al 28 giugno 2026). A decretare i vincitori delle categorie Miglior Cortometraggio, Regia, Interpretazione e i Premi Speciali saranno Monica Dugo, Consuelo Catucci e Daniela Bassano. Per le proiezioni fuori concorso è stata inoltre confermata l’anteprima di “Ciò che semini”, corto indipendente diretto da Clelia Parisi e realizzato da Kalat Ambiente SRR.

La vera novità dell’edizione 2026 è però il debutto di Wine Ciak, un format inedito ideato da Giusy Giacone nato per unire la cultura cinematografica, l’eccellenza enogastronomica e l’identità del territorio. Durante la tre giorni del festival verrà proiettato uno speciale spot-trailer sul maxischermo per raccontare questo connubio, un progetto che poi proseguirà il suo viaggio verso le Isole Eolie, storico set di capolavori come Stromboli e Il Postino.

A completare la squadra del festival, le relazioni esterne e il dialogo con i professionisti internazionali saranno curati dall’attrice e cantante Eva Basteiro Bertolì.

Per inviare i propri lavori, i registi possono utilizzare la piattaforma specializzata FilmFreeway o il portale ufficiale www.caltagironeshortfilmfest.it entro la scadenza fissata.