È tutto pronto per il debutto della quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, il festival interamente dedicato al cinema breve ideato e diretto dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla.

Dal 10 al 12 luglio 2026, la manifestazione promossa dal Comune di Caltagirone trasformerà il centro storico barocco della città siciliana in un grande salotto culturale all’aperto. L’edizione di quest’anno metterà al centro il tema cruciale della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, proponendo tre giornate ricche di proiezioni, talk informali dedicati al pubblico under 35, degustazioni enogastronomiche con il format Wine Ciak nell’Atrio di Palazzo di Città e grandi momenti di spettacolo.

La serata inaugurale del 10 luglio, condotta da Ruggero Sardo in Piazza Municipio, vedrà la proiezione dei corti fuori concorso Samsa di Gianpiero Pumo e Terra Madre di Denis Nazzari. Nel corso dell’evento saranno consegnati importanti riconoscimenti: il Premio “Icona dello Spettacolo Italiano” a Carmen Russo, il Premio “Cinema senza confini” a Tommaso Basili e il premio “Ambasciatore della cultura pop” ad Antonio Mannino. La seconda serata dell’11 luglio, presentata da Angelo Scaltriti, ospiterà la proiezione di Ciò che semini di Clelia Parisi, l’incontro con l’attore italoamericano Michael Cavalieri e la consegna del Premio “Storie di Campioni” all’ex calciatore Giuseppe Mascara, prima di lasciare spazio alla comicità del duo Toti e Totino.

Caltagirone Short FilmFest: ospiti e finale della kermesse siciliana

La giornata conclusiva del 12 luglio celebrerà il talento siciliano e i percorsi artistici internazionali. Sullo storico palco di Piazza Municipio salirà Elia Lo Tauro, interprete di spicco nel West End londinese con Moulin Rouge! The Musical, per ritirare il Premio “Città di Caltagirone”. Spazio poi alle interviste sulla celebre serie Don Matteo con Mario Coco e alle visioni cinematografiche con il corto fuori concorso Ughetto Forno di Fabio Vasco, affiancato dall’ultima opera finalista in gara valutata dalla giuria composta da Monica Dugo, Daniela Bassani e Consuelo Catucci.

L’evento di chiusura della kermesse si tingerà di grande musica grazie alla performance live di PierC (Piercesare Fagioli), giovane cantautore pop-soul emerso al grande pubblico grazie alla finale raggiunta a X Factor Italia 2025. La sua esibizione e i talk pomeridiani completeranno un cartellone variegato che punta a unire l’eccellenza cinematografica contemporanea alla valorizzazione del territorio.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Caltagirone Short FilmFest.