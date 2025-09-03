Una volta ancora le cosiddette “voci di corridoio” si sono rivelate vere: un film live-action ispirato al gioco Call of Duty è in fase di produzione.

Ebbene si, le indiscrezioni riportate anche sul nostro sito lo scorso 29 agosto (ecco il nostro articolo) si sono rivelate vere, la Paramount Pictures ha firmato un accordo con Activision (la società videoludica alle spalle di Call of Duty) per realizzare un film in live-action. La notizia è stata confermata questa mattina da un aggiornamento proveniente da Variety.

Cosa dice l’aggiornamento sul film Call of Duty?

L’accordo tra Paramount e Activision prevederebbe la realizzazione di un solo film live-action Call of Duty, ma allo stesso tempo non sembra esclusa una futura espansione del franchise tra cinema e televisione. Di fatto, il potenziale per dare vita ad un universo condiviso che possa convogliare varie trame e sottotrame è immenso ..e chi conosce la saga videoludica capirà.

Per Paramount si tratta della primissima escursione nel mondo dei videogames dopo la delusione “Halo“, che tra l’altro aveva del potenziale, ma soprattutto dopo la mega-fusione da 8 miliardi di dollari con la Skydance di David Ellison.

Un breve cenno sulla saga games Call of Duty

La saga videoludica di Call of Duty, nata nel 2003 e sviluppata principalmente da Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games, è una delle serie di sparatutto in prima persona più celebri e influenti al mondo. Ambientata in contesti bellici che spaziano dalla Seconda Guerra Mondiale a conflitti moderni e futuristici, la franchise si distingue per la sua azione frenetica, modalità campagna avvincenti e un comparto multiplayer che ha ridefinito il genere, attirando milioni di giocatori. Con titoli iconici come Modern Warfare e Black Ops, Call of Duty combina narrazioni intense, grafica all’avanguardia e un gameplay dinamico, diventando un pilastro della cultura videoludica contemporanea.