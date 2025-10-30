Dopo aver acquisito i diritti dalla saga Call of Duty per realizzarne un film, la Paramount ha ora ingaggiato due registi di grande spessore, vale a dire Taylor Sheridan e Peter Berg.

Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, Paramount Pictures ha trovato un accordo con Taylor Sheridan e Peter Berg per scrivere, produrre e dirigere un film ispirato alla famosa saga videoludica Call of Duty. La fonte ha aggiunto che i due filmmakers co-scriveranno e co-produrranno, mentre la regia spetterà a Berg.

Berg e Sheridan hanno spesso collaborato in passato, ottenendo tra l’altro 4 nomination agli Oscars grazie al film Hell or High Water. Inoltre, entrambi i filmmakers hanno dimostrato in passato di poter descrivere al meglio il mondo militare: a tal proposito, va ricordato che Peter Berg ha egregiamente diretto Lone Survivor, mentre Taylor Sheridan sta ottenendo un gandissimo successo con la serie “Lioness“.

Altri aggiornamento saranno rilasciati prossimamente.

Cosa prevede l’accordo tra Paramount e Activision su Call of Duty?

L’accordo tra Paramount e Activision prevede la realizzazione di un solo film live-action Call of Duty, ma allo stesso tempo non sembra esclusa una futura espansione del franchise tra cinema e televisione. Di fatto, il potenziale per dare vita ad un universo condiviso che possa convogliare varie trame e sottotrame è immenso ..e chi conosce la saga videoludica capirà.

Per Paramount si tratta della primissima escursione nel mondo dei videogames dopo la delusione “Halo“, che tra l’altro aveva del potenziale, ma soprattutto dopo la mega-fusione da 8 miliardi di dollari con la Skydance di David Ellison.

Un breve cenno sulla saga games Call of Duty

La saga videoludica di Call of Duty, nata nel 2003 e sviluppata principalmente da Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games, è una delle serie di sparatutto in prima persona più celebri e influenti al mondo. Ambientata in contesti bellici che spaziano dalla Seconda Guerra Mondiale a conflitti moderni e futuristici, la franchise si distingue per la sua azione frenetica, modalità campagna avvincenti e un comparto multiplayer che ha ridefinito il genere, attirando milioni di giocatori. Con titoli iconici come Modern Warfare e Black Ops, Call of Duty combina narrazioni intense, grafica all’avanguardia e un gameplay dinamico, diventando un pilastro della cultura videoludica contemporanea.