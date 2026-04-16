Il franchise videoludico che ha ridefinito il genere degli shooter negli ultimi sedici anni si prepara finalmente a invadere le sale cinematografiche. Durante l’ultima giornata del CinemaCon di Las Vegas, Paramount ha ufficializzato che il film di Call of Duty uscirà nei cinema il 30 giugno 2028. L’annuncio (riportato in rete da THR) segna un punto di svolta per lo studio sotto la nuova guida di David Ellison, intenzionato a potenziare i grandi franchise della major.

Rob Kostich, a capo di Activision, è salito sul palco per sottolineare l’importanza della qualità in questo adattamento: “Volevamo fare un film solo se fosse stato fatto nel modo giusto. In David Ellison abbiamo trovato il partner perfetto”. L’obiettivo dichiarato è quello di catturare l’autenticità del conflitto a livello umano, fondendo il realismo crudo della battaglia con la portata epica che ha reso celebre la saga da oltre 500 milioni di copie vendute.

Taylor Sheridan e Pete Berg: un team da “pesi massimi” per Call of Duty

Per garantire questo approccio viscerale, Paramount ha schierato un team creativo di primissimo piano. La sceneggiatura sarà firmata da Taylor Sheridan, il creatore del fenomeno Yellowstone e dell’attesa serie The Madison con Michelle Pfeiffer, che torna al cinema insieme a Pete Berg. Quest’ultimo non si limiterà alla co-scrittura, ma siederà anche dietro la macchina da presa come regista, portando l’esperienza maturata in titoli come Lone Survivor.

Il progetto promette di essere una delle scommesse più ambiziose di Hollywood. Sebbene non sia ancora stato rivelato quale capitolo della saga verrà adattato (dalla Seconda Guerra Mondiale al futuro di Modern Warfare), la presenza di Sheridan suggerisce una narrazione focalizzata sulla tensione e sulla profondità dei personaggi.

Questo annuncio si aggiunge a un’annata straordinaria per i fan dei videogiochi, che hanno appena visto il primo trailer del reboot di Street Fighter, confermando il trend dei grandi marchi gaming pronti a conquistare il botteghino.

Adattamenti Videoludici: Dal Joystick alla Sala

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