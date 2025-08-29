Call of Duty è tra le saghe videoludiche più amate in assoluto dai gamers di tutto il mondo, ed a quanto pare potrebbe presto diventare materiale da film.

Dopo una serie di speculazioni datate 2018, la saga di videogames Call of Duty potrebbe finalmente aver trovato una strada giusta per approdare ad Hollywood. Secondo alcune dichiarazioni offerte da Matthew Belloni, conduttore di “What I’m Hearing” di Puck (via GamesRadar), infatti, la Paramount Pictures starebbe cercando di accaparrarsi i diritti di sfruttamento cinematografici dalla Activision. La fonte ha affermato, inoltre, che il progetto nella mente dello studios riguarderebbe un adattamento live-action.

La notizia ha fatto il giro del web, ed in particolare nell’ambiente della community dei gamers, ed ovviamente le richieste degli appassionati sono state le più disparate. In particolare, sarebbero in molti a sperare in un adattamento dello spin-off di Call of Duty con antagonisti gli zombie, magari con ambientazioni temporali nel periodo nazista.

La Trama Oscura e Coinvolgente della Modalità Zombie di Call of Duty

La modalità Zombie di Call of Duty, introdotta per la prima volta in Call of Duty: World at War nel 2008, è una modalità cooperativa che si distingue dalla campagna principale per il suo tono horror e la sua narrativa intricata.

Ambientata in varie epoche e location, la storia segue spesso un gruppo di personaggi iconici, come “Tank” Dempsey, Nikolai Belinski, Takeo Masaki ed Edward Richtofen, che affrontano orde di non-morti in scenari che spaziano dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’60, fino a contesti fantascientifici. La trama ruota attorno a misteriosi esperimenti legati all’Elemento 115, una sostanza fittizia che rianima i morti, creando zombie e altre creature. Mappe come Kino Der Toten, Shangri-La e Origins offrono ambientazioni evocative, da cinema abbandonati a templi nascosti nella giungla, con missioni che combinano sopravvivenza, enigmi e una narrazione ricca di easter egg, che i giocatori devono scoprire per svelare i segreti dell’universo Zombie.

La modalità Zombie si è evoluta nel tempo, diventando una delle componenti più amate di Call of Duty, grazie alla sua combinazione di azione frenetica, meccaniche di gioco accessibili e una storia complessa che si sviluppa attraverso più capitoli. In titoli come Black Ops 6, la modalità presenta mappe come Terminus e Liberty Falls, dove i giocatori, impersonando personaggi come Grigori Weaver o Maya Aguinaldo, esplorano trame legate a esperimenti scientifici e brecce dimensionali, come quella dell’etere oscuro.

La semplicità del gameplay, che prevede ondate infinite di zombie, l’acquisto di armi e perk tramite punti guadagnati, e la possibilità di potenziare l’equipaggiamento con macchine come la Pack-a-Punch, si unisce a una narrazione profonda che intreccia mistero e mitologia. Questo mix ha reso la modalità Zombie un pilastro del franchise, capace di attrarre sia i fan dell’azione che quelli appassionati di una storia intricata e oscura