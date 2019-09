Questa notte torniamo a parlare di cinecomic, e lo facciamo aggiornando il calendario dei prossimi film sui supereroi in arrivo al cinema.

Che si tratti di film tratti da fumetti Marvel Comics, DC Comics o altri marchi fumettistici, il futuro dei cinecomics continua ad essere luminoso, con un calendario estremamente fitto, ed una varietà di progetti per vanno dal più classico dei family movie al più "famigerato" R-Rated.

In questo nuovo articolo proveremo pertanto a mettere ordine sulla moltitudine di progetti in arrivo al cinema nei prossimi anni, a partire da quel Joker capace di vincere il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, strizzando così l'occhio all'Academy.

Nel mettervi in fila tutti i cinecomic più interessanti in uscita, vi ricordiamo che queste date potrebbero nel frattempo subire modifiche.

Buon Cinecomic a Tutti

2019

Joker - (DC Black) - 4 ottobre

2020

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) - (DC Films) - 7 febbraio

- (DC Films) - 7 febbraio Bloodshot - (Valiant Entertainment) - 21 febbraio

- (Valiant Entertainment) - 21 febbraio I Nuovi Mutanti (Marvel/Fox) - 3 aprile

(Marvel/Fox) - 3 aprile Black Widow (Marvel) - 1° maggio

(Marvel) - 1° maggio Wonder Woman 1984 - (DC Films) - 5 giugno

- (DC Films) - 5 giugno Morbius - (Marvel/Sony) - 31 luglio

- (Marvel/Sony) - 31 luglio Gli Eterni - (Marvel) - 6 novembre

2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - (Marvel) - 12 febbraio

- (Marvel) - 12 febbraio Doctor Strange in the Multiverse of Madness - (Marvel) - 7 maggio

- (Marvel) - 7 maggio Spider-Man 3 - (Marvel/Sony) - 16 luglio

- (Marvel/Sony) - 16 luglio The Suicide Squad - (DC Films) - 6 agosto

- (DC Films) - 6 agosto Thor: Love and Thunder - (Marvel) - 5 novembre

2022 - 2023 - O Film Senza Data

Fantastic Four (Marvel)

(Marvel) Black Panther 2 (Marvel)

(Marvel) Captain Marvel 2 (Marvel)

(Marvel) Guardians of the Galaxy vol. 3 (Marvel)

(Marvel) Blade (Marvel)

(Marvel) Aquaman 2 (DC Films)

(DC Films) Madame Web (Marvel/Sony)

(Marvel/Sony) Venom 2 (Marvel/Sony)

(Marvel/Sony) Black Cat (Marvel/Sony)

(Marvel/Sony) Silver Sable (Marvel/Sony)

(Marvel/Sony) The Batman (DC Films)

(DC Films) The Trench (DC Films)

(DC Films) Flash (DC Films)

(DC Films) Green Lantern Corps (DC Films)

(DC Films) Shazam! 2 (DC Films)

(DC Films) X-Men Reboot (Marvel)

(Marvel) Kraven - Il Cacciatore (Marvel/Sony)

Serie Tv Marvel Studios su Disney+