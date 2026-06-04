Il ricchissimo universo d’azione nato attorno al leggendario killer John Wick della saga di Lionsgate continua a espandersi. Mason Thames, la giovane stella nota al grande pubblico per il franchise horror The Black Phone, ha ufficialmente firmato per unirsi al cast di Caine, l’attesissimo spin-off di John Wick incentrato sul letale assassino non vedente introdotto nell’ultimo capitolo principale della saga. La notizia è stata confermata da Deadline.

La pellicola, le cui riprese sono attualmente in corso, promette di portare sul grande schermo una perfetta evoluzione dello stile marziale e della narrazione emotiva che hanno reso celebri i capitoli diretti da Chad Stahelski.

Caine: le novità sul cast e lo sviluppo del nuovo capitolo dell’universo di John Wick

Le vicende di questa nuova pellicola riprenderanno esattamente il percorso narrativo del protagonista Caine (interpretato dal maestro di arti marziali Donnie Yen) subito dopo i drammatici eventi conclusivi di John Wick: Chapter 4, mostrandolo finalmente libero dagli stringenti e sanguinosi obblighi legati alla Gran Tavola. Sebbene i dettagli specifici sulla trama e sul personaggio affidato a Mason Thames siano tenuti ancora sotto il più stretto riserbo da parte della produzione, l’attore si unisce a un gruppo di interpreti precedentemente annunciati che include Dacre Montgomery e il ritorno di Rina Sawayama nei panni di Akira. Lo spin-off sarà guidato alla regia dallo stesso Donnie Yen, pronto a infondere nel progetto il suo iconico approccio coreografico che ha ridefinito il cinema d’azione in capolavori del calibro di Ip Man e Hero.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata affidata a Mattson Tomlin (già autore del prossimo The Batman Part II) insieme a Michael McGrale, mentre sul fronte produttivo Lionsgate ha blindato il progetto schierando i veterani del franchise Basil Iwanyk ed Erica Lee per Thunder Road, affiancati da Chad Stahelski con la sua 87Eleven Entertainment. Ad arricchire la squadra dei produttori figura inoltre la straordinaria partecipazione della star Keanu Reeves.

Per Mason Thames si tratta di un momento d’oro a livello professionale: l’attore ha infatti da poco concluso le riprese del live-action How to Train Your Dragon 2, sequel dell’apprezzatissimo adattamento cinematografico, e sarà presto protagonista nelle sale con la commedia Idiots accanto a Dave Franco.