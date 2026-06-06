L’attore britannico Bill Nighy entra nel cast di Caine, il nuovo e attesissimo spin-off della saga di John Wick confermato in esclusiva da The Hollywood Reporter.

L’acclamato interprete si unisce a un progetto di altissimo livello che vede come protagonista assoluto il maestro di arti marziali Donnie Yen, impegnato in questa occasione anche dietro la macchina da presa come regista del lungometraggio. La pellicola è attualmente in fase di ripresa attiva tra le spettacolari location di Budapest e Hong Kong.

Se volete recuperare gli ultimi annunci ufficiali legati a questa produzione, potete leggere il nostro recente articolo dedicato all’ingresso nel cast di Caine del giovane talento Mason Thames.

Bill Nighy si unisce a Caine: trama, personaggi e comparto tecnico dello spin-off di Lionsgate

L’ingresso di Bill Nighy — indimenticabile volto di Love Actually, Questione di tempo e della saga fanta-horror Underworld — arricchisce un parterre di attori che include, oltre al già citato Mason Thames, anche Dacre Montgomery (Stranger Things) e la popstar Rina Sawayama, che tornerà a vestire i panni di Akira dopo il suo esordio in John Wick 4. La trama del film si colloca cronologicamente subito dopo gli eventi del quarto capitolo della saga principale: Caine è stato finalmente liberato dai suoi vincoli di sangue con la Gran Tavola, il consiglio supremo delle famiglie criminali globali, ma nuovi e oscuri pericoli lo trascineranno nuovamente nel vortice della violenza.

La sceneggiatura è stata interamente firmata da Mattson Tomlin (autore dell’attesissimo The Batman Part II e dell’adattamento del fumetto BRZRKR di Keanu Reeves) in collaborazione con Michael McGrale. Sul fronte della produzione si registra il ritorno dei pilastri storici del franchise: Basil Iwanyk ed Erica Lee per Thunder Road, affiancati dal regista e creatore della saga Chad Stahelski attraverso la sua etichetta 87Eleven Entertainment. Lo stesso Keanu Reeves figura come produttore insieme a John Saunders, mentre Donnie Yen riveste anche il ruolo di produttore esecutivo con Courtney Brock.