Edge of Tomorrow - Senza Domani è divenuto un cult della fantascienza moderna, pertanto la realizzazione di un sequel è sembrata da subito un'idea fantastica... peccato che al momento di aggiornamenti certi ce ne sono ben pochi.

Interpellato sull'argomento Edge of Tomorrow 2, il regista Doug Liman ha confermato che l'intenzione di portare il film al cinema è ancora viva, svelando tra l'altro che la sceneggiatura è finalmente terminata, e pronta da utilizzare.

Liman ha però smorzato leggermente l'entusiasmo dei fan, svelando che lo sviluppo del film non avrà tempi brevi, e questo perchè Tom Cruise avrà tanto tempo da impegnare sul set dei due prossimi Mission: Impossible.

Il regista ha parlato di sceneggiatura terminata e pronta, ma quale firma porterà tale script? Il primo film è stato scritto da Christopher McQuarrie, mentre il sequel è stato affidato in seconda battuta allo scrittore Matthew Robinson. Avrà collaborato McQuarrie alla stesura della sceneggiatura finale? Al momento non è dato saperlo.

Edge of Tomorrow 2

Edge of Tomorrow - Senza Domani è approdato nelle sale nel 2014. Il film ha raccolto consensi tra la critica internazionale, e ben 370 milioni di dollari nel Box Office. Si tratta di un adattamento cinematografico della graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka.

La Sinossi del primo capitolo. In un futuro prossimo, una razza aliena ha colpito la Terra con un implacabile assalto che nessuno esercito al mondo riesce a respingere. Il tenente William Cage è un ufficiale che non ha mai partecipato neppure a un combattimento quando viene inviato a compiere una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, incredibilmente Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire ancora e ancora, in un continuo loop temporale.

Il sequel è stato scritto da Matthew Robinson. La regia sarà di Doug Liman. Nel cast Tom Cruise e Emily Blunt.