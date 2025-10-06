Universal Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer di Bugonia, l’atteso nuovo film di Yorgos Lanthimos, con protagonista Emma Stone.

Dopo la presentazione avvenuta in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il film ha ottenuto il plauso della critica, ma ne è uscito senza premi principali, Bugonia si appresta ad esordire nelle sale italiane a partire dal 23 ottobre 2025. Per l’occasione, è stato diffuso un nuovo trailer.

Guardate qui il nuovo trailer di Bugonia

La trama del film Bugonia

La trama di Bugonia racconta la storia di due giovani ossessionati dalle teorie complottistiche. Le loro azioni portano al rapimento di una CEO di una grande azienda, la cui unica colpa è quella di essere indicata dai due giovani come un’aliena venuta dallo spazio e pronta a distruggere il mondo.

Con Emma Stone e Jesse Plemons, il cast del film conta la presenza di Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. L’uscita nelle sale è fissata da Universal Pictures per il 19 novembre 2025.

Le altre collaborazioni prolifiche tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone riguardano “Povere Creature!” e “La Favorita”.