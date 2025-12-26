Checco Zalone non delude mai e riporta il Box Office ITALIA a livelli che non si vedevano da anni.

Il nuovo film di Checco Zalone, dal titolo Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, è uscito il giorno di Natale (25 dicembre 2025) e ha immediatamente travolto il botteghino italiano. Nel suo primo giorno di programmazione, infatti, la commedia ha incassato 5.67 milioni di euro (oltre 680.000 spettatori), conquistando il 78,8% del mercato complessivo e trainando il box office totale a 7.19 milioni di euro – un risultato che non si registrava per il giorno di Natale dal 2011.

Quello di Buen Camino è senza alcun dubbio un esordio straordinario, con una media per copia di 7.744 euro su 725 schermi, e un successo omogeneo in tutta Italia: dal Nord al Sud, senza concentrazioni particolari nelle zone tradizionalmente forti per Zalone (come Puglia o Mezzogiorno).

Confronto con i record personali di Checco Zalone:

Quo Vado? (2016, uscito il 1° gennaio): quota mercato 65,6%.

Tolo Tolo (2020, uscito il 1° gennaio): quota 75,7%.

Buen Camino supera entrambi con il 78,8%, stabilendo un nuovo primato personale per l’attore pugliese.

Il film, prodotto da Indiana Production con Medusa Film (in collaborazione con MZL e Netflix), conferma Zalone come fenomeno unico del cinema italiano: capace di trasformare ogni uscita in un evento nazionale.

Dati: Cinetel

Altre informazioni su Buen Camino

Quella di Checco è una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile visto che non gli manca niente ma proprio niente. Anzi no. Qualcosa gli manca. È la figlia minorenne Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia.

Chiamato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità provando a cercare la ragazzina, compito parecchio complicato visto che di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente. In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal, che Checco riesce a corrompere e farle confessare che la figlia è partita per la Spagna. Per fare cosa? Scoprirà raggiungendola che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri da camminare a piedi alla ricerca di un senso per la sua vita, una distanza immensa da percorrere che Checco giudica folle ma che suo malgrado sarà costretto ad intraprendere.

Per sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal.

L’impresa ha dell’impossibile ma un viaggio si sa può cambiare la vita e renderla ricca per davvero.

Buen Camino, sarà distribuito da Medusa Film a partire dal 25 dicembre, ed è prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.