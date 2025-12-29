Checco Zalone ha travolto ancora una volta il Box Office ITALIA e riporta il cinema italiano a numeri record per le feste.

Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante, ha esordito con circa 26.86 milioni di euro nel weekend prolungato 25-28 dicembre (dati Cineguru), conquistando il primo posto con una quota di mercato dominante e un successo omogeneo in tutta Italia.

Il film ha beneficiato di un’occupazione altissima nelle sale, con medie per copia eccezionali e un pubblico che ha premiato la commedia familiare natalizia. È un debutto straripante che supera i precedenti opening di Zalone in periodo simile, confermando l’attore pugliese come fenomeno unico capace di trasformare ogni uscita in un evento nazionale. Tolo Tolo, a tal proposito, ha esordito nel 2020 con 21.36 milioni di euro mentre Quo vado? nel 2016 ne ha raccolti 22.79 milioni (anche se si trattava di tre giorni, visto che il film era uscito il venerdì di capodanno).

Secondo posto per Avatar: Fuoco e Cenere (la nostra recensione), che aggiunge circa 5.41 milioni di euro nel weekend, portando il totale italiano a quota 15.08 milioni in meno di due settimane. Il kolossal di James Cameron sta continuando ad ottenere ottimi risultati anche grazie alle sale premium e al passaparola festivo, con un calo contenuto nonostante la concorrenza di Zalone. Il secondo film della saga “La via dell’acqua“, dopo lo stesso numero di giorni, aveva il totale di 17.35 milioni di euro.

Norimberga ha chiuso il weekend al terzo posto con 1.64 milioni di euro, con una crescita del 30%, ottenuta dall’aumento delle sale a disposizione; il totale è ora salito a quota 3.47 milioni. Zootropolis 2 ha aggiunto altri 1.46 milioni di euro (addirittura +60%), per un totale di 15.95 milioni dal giorno del suo esordio (26 novembre).