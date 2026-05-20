Il prossimo 13 giugno 2026, in occasione dell’anniversario del loro debutto, i BTS porteranno nei cinema di tutto il mondo il concerto BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING. L’evento, distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios, mostrerà il ritorno della band al Busan Asiad Main Stadium dopo l’ultimo live completo del 2022.
Le proiezioni italiane prevedono due fasce orarie: la diretta simultanea alle ore 11:45 e la differita alle ore 15:30 dello stesso giorno. I biglietti per l’evento saranno acquistabili a partire dalle ore 15:00 di giovedì 28 maggio. Maggiori informazioni sulle sale aderenti verranno rilasciate sul sito ufficiale della band.
L’‘ARIRANG’ è la tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano, con 85 spettacoli in 34 città. La trasmissione da Busan segue gli appuntamenti cinematografici di Goyang e Tokyo dello scorso aprile.
I record dell’album Arirang e i dettagli della proiezione in sala
Il tour prende il nome dal quinto album in studio dei BTS, Arirang, diventato il disco più venduto del 2026 con 3,98 milioni di copie registrate nel primo giorno di uscita e il debutto al primo posto della classifica Billboard 200. Tutte le 14 tracce del progetto hanno occupato le prime quattordici posizioni della Spotify Global Top 50.
La regia dell’evento, curata a livello internazionale da Trafalgar Releasing, consentirà di mostrare sul grande schermo lo speciale palco a 360 gradi “in-the-round” utilizzato per lo show dello stadio, offrendo un’esperienza immersiva per i fan riuniti nelle sale.
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