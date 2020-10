Bryan Edward Hill scriverà il reboot della saga Power Rangers

Il celebre franchise Power Rangers otterrà molto presto un nuovo rilancio, con Hasbro ed eOne pronte a puntare forte su film e serie tv.

Questa sera SuperHeroHype ha confermato che Bryan Edward Hill (Titans) è stato scelto per dare vita alla sceneggiatura di uno dei progetti legati al futuro rilancio della saga Power Rangers. Oltre ad aver collaborato per la serie Titans, inoltre, Hill conta anche un’ottima esperienza nel mondo dei fumetti, avendo scritto numeri di Batman and the Outsiders e Fallen Angels.

L’intero Power Rangers Universe sarà supervisionato da Jonathan Entwistle, il creatore di The End of the F *** ing World e I Am Not Okay With This, entrambe serie distribuite attraverso Netflix. Come anticipato, il nuovo franchise dovrebbe contare film e serie tv collegate ad un unico filone narrativo, un po’ quello fatto dai Marvel Studios per il proprio Marvel Cinematic Universe.

Nel 2017, quando i diritti erano ancora nelle mani della Paramount Pictures, si è tentato di risollevare le sorti del franchise con un reboot cinematografico, ma il risultato si è rivelato deficitario. I diritti ora sono stati acquisiti dalla eOne.

Sarà la volta buona?