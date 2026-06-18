La storica e amatissima fratellanza artistica nata sul set di True Detective si appresta a trasferirsi sul piccolo schermo in una veste totalmente inedita, comica e decisamente caotica. Apple TV ha annunciato ufficialmente la data di debutto di Brothers, l’attesissima serie comedy che vede protagonisti, per l’appunto, Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

La serie farà il suo debutto in anteprima streaming globale il prossimo mercoledì 23 settembre 2026 con il rilascio dei primi due episodi. La programmazione sulla piattaforma proseguirà poi con un nuovo episodio a cadenza settimanale, ogni mercoledì, fino all’epilogo fissato per il 4 novembre.

Nella serie, i due attori – che figurano anche in veste di produttori esecutivi – interpretano una versione romanzata e fittizia di se stessi, la cui storica amicizia viene improvvisamente stravolta dalla scoperta di un incredibile segreto rimasto sepolto per decenni.

Tra crisi d’identità e ambizioni politiche: le grandi novità dello show di Lee Eisenberg

Le vicende prendono il via quando, dopo il naufragio del matrimonio della figlia di Woody, quest’ultimo decide di caricare la famiglia in auto e trasferirsi ad Austin per un lungo soggiorno rigenerante presso il ranch di Matthew.

Quella che doveva essere una tranquilla vacanza di famiglia prende una piega surreale quando la madre di Matthew, Ma Mac, interpretata dalla pluripremiata Holland Taylor, si lascia sfuggire un segreto custodito per anni: i due storici amici potrebbero in realtà essere fratelli biologici. Mentre Woody inizia a mettere a soqquadro l’intero ranch pur di scoprire la verità sul suo passato, Matthew si trova a dover gestire una complessa crisi d’identità personale proprio mentre sta valutando una potenziale e delicatissima candidatura come Governatore del Texas.

La conduzione creativa della serie è affidata allo showrunner e produttore esecutivo Lee Eisenberg, affiancato da un team produttivo che include Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager, mentre la regia del pilot e di diversi episodi è firmata da Trent O’Donnell. Il cast di supporto che orbita attorno alle sgangherate dinamiche del ranch include Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan e Oona Yaffe.

Per ulteriori informazioni sulle altre produzioni del celebre servizio di streaming vi consigliamo la nostra rubrica dedicata ad Apple TV.