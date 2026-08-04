La saga thriller The Housemaid’s, tratta dai romanzi bestseller di Freida McFadden, è pronta ad arricchirsi di un nuovo ed enigmatico tassello.

Come confermato dal the Hollywood Reporter, infatti, Brittany Snow (Pitch Perfect, X, The Hunting Wives) è entrata ufficialmente a far parte del cast di The Housemaid’s Secret, l’atteso sequel prodotto da Lionsgate che vedrà il ritorno di Sydney Sweeney nel ruolo di Millie e di Michele Morrone nei panni di Enzo. L’attrice andrà a interpretare un personaggio chiave di nome Marybeth, affiancandosi alle altre prestigiose novità del cast che comprendono Kirsten Dunst e Paul Anthony Kelly.

La trama del sequel, la data d’uscita e il team di produzione

Adattato dal secondo capitolo cartaceo (pubblicato in Italia come Il segreto della cameriera), il film seguirà Millie mentre accetta un nuovo incarico come collaboratrice domestica per una donna a cui non le è mai consentito mostrare il volto o fare domande. Dietro quella porta rimasta costantemente chiusa a chiave, la protagonista finirà per scoprire verità e segreti ben più oscuri di quelli vissuti nella sua precedente esperienza.

Alla regia del progetto torna Paul Feig, che gestirà la produzione tramite la sua Pretty Dangerous Pictures insieme alla Fifty-Fifty Films di Sydney Sweeney e a Hidden Pictures. La sceneggiatura è stata nuovamente firmata da Rebecca Sonnenshine. Lionsgate ha già posizionato l’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi per il 17 dicembre 2027.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Housemaid’s Secret

The Housemaid’s Secret Regia: Paul Feig

Paul Feig Sceneggiatura: Rebecca Sonnenshine (basata sul romanzo di Freida McFadden)

Rebecca Sonnenshine (basata sul romanzo di Freida McFadden) Cast: Sydney Sweeney, Brittany Snow, Kirsten Dunst, Michele Morrone, Paul Anthony Kelly

Sydney Sweeney, Brittany Snow, Kirsten Dunst, Michele Morrone, Paul Anthony Kelly Produzione: Lionsgate, Hidden Pictures, Pretty Dangerous Pictures, Fifty-Fifty Films