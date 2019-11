Da oggi il catalogo di Amazon Prime Video presenta Brittany non si ferma più, film capace di aggiudicarsi il premio del pubblico al Sundance Film Festival.

Nel promuovere il rilascio del film, Amazon ha diffuso in rete una nuova clip italiana dal titolo "Runner del sabato". Trovate, invece, il trailer visitando il nostro ultimo articolo a questo indirizzo.

Brittany non si ferma più

Il film è diretto da Paul Downs Colaizzo. Nel cast spazio per Jillian Bell (22 Jump Street e la serie TV “Workaholics”), Michaela Watkins (le serie “Casual” e “Tre Mogli per un Papà”), Micah Stock, già nominato al Tony, (“Escape at Dannemora”, “Bonding”), Utkarsh Ambudkar (Voices - Pitch Perfect e la serie “The Mindy Project”), Alice Lee (“Take Two” e Sierra Burgess è una sfigata) e Lil Rel Howery (Scappa - Get Out, Bird Box).

Sinossi. Simpatica, socievole e sempre pronta a divertirsi, la newyorkese Brittany Forgler è la migliore amica di tutti, tranne forse di se stessa. A 27 anni il suo modo di fare troppo diretto, la sottoccupazione cronica e le relazioni sbagliate la stanno mettendo all’angolo, ma quando si ferma in uno studio medico per cercare di ottenere una ricetta per l'Adderall, viene sorpresa con una prescrizione che non avrebbe mai voluto ricevere: deve rimettersi in forma. Troppo al verde per una palestra e troppo orgogliosa per chiedere aiuto, Brit non sa cosa fare fino a quando la sua vicina Catherine la spinge ad allacciarsi le sue sneakers Converse e fare di corsa il giro dell’isolato. Il giorno dopo ne fa due, e presto, dopo aver terminato il suo primo miglio, si prefigge un obbiettivo quasi impensabile: correre la maratona di New York City. Il drammaturgo Paul Downs Colaizzo fa il suo debutto alla regia con Brittany Non Si Ferma Più, una commedia esilarante, irriverente e sorprendentemente coinvolgente ispirata a una storia vera. L’irresistibile cast, guidato da Jillian Bell, ci mette il cuore e l’anima in questa storia di motivazione personale, di una festaiola che finalmente trova amici veri e recupera la sua dignità personale, prendendo in mano il suo futuro… un isolato alla volta.

Dal 15 novembre su Amazon Prime Video.