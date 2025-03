Bring Her Back | Il ritorno dei Philippou’s dopo Talk to Me

Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer di Bring Her Back – Torna da Me, il nuovo inquitante horror dei fratelli Philippou.

Dopo l’incredibile successo di critica e pubblico ottenuto con Talk to Me (è in arrivo il sequel), Danny e Michael Philippou sono pronti a tornare nelle sale con un nuovo horror che dalle primissime sequenze del trailer porta con sè molti elementi interessanti. Al centro della trama due fratelli alle prese con un oscuro segreto legato alla loro madre adottiva.

Ecco la brevissima sinossi: “Un fratello e una sorella scoprono un terrificante rituale nella casa isolata della loro nuova madre adottiva.”

Il cast di Bring Her Back – Torna da Me conta la presenza di vincitrice del Golden Globe Sally Hawkins (La forma dell’acqua), Billy Barratt (Crater), Jonah Wren Phillips (How to Make Gravy), Sally-Anne Upton (Five Bedrooms), Stephen Phillips e Mischa Heywood. La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Bill Hinzman e Danny Philippou.

Sony Pictures porterà in sala Bring Her Back – Torna da Me dal prossimo 29 maggio 2025.

Bring Her Back | Trailer