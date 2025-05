A24 ha diffuso in rete il nuovo inquietante trailer di Bring Her Back, il nuovo horror diretto dai fratelli Philippou.

Il nuovo film dei registi di Talk To Me si presenta come una pellicola da incubo che di certo piacerà agli appassionati di genere, e che tra l’altro ha già raccolto l’apprezzamento della critica, unita nel giudicare Bring Her Back uno dei migliori film horror del 2025. In Italia il film sarà distribuito sotto il marchio Sony Pictures col titolo “Bring Her Back – Torna da Me” (ecco il precedente trailer nella versione italiana).

In attesa della versione italiana, ecco che vi proponiamo quello ufficiale da poco online.

“It follows you home.” TALK TO ME directors Danny and Michael Philippou dial it up to 11 with BRING HER BACK, starring Sally Hawkins in a horrifying tour de force. May 30 pic.twitter.com/t0GXN9Drtf — A24 (@A24) May 15, 2025

Bring Her Back – Torna da Me | Cosa Sappiamo del Film

Danny e Michael Philippou hanno diretto il film. Il cast conta la presenza di vincitrice del Golden Globe Sally Hawkins (La forma dell’acqua), Billy Barratt (Crater), Jonah Wren Phillips (How to Make Gravy), Sally-Anne Upton (Five Bedrooms), Stephen Phillips e Mischa Heywood. La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Bill Hinzman e Danny Philippou.

Ecco la brevissima sinossi: “Un fratello e una sorella scoprono un terrificante rituale nella casa isolata della loro nuova madre adottiva.”

Sony Pictures porterà in sala Bring Her Back – Torna da Me dal prossimo 29 maggio 2025.