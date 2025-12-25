La storia d’amore di Benedict Bridgerton e Sophie Baek prende vita nella nuova stagione.

Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton, focalizzata su Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). Il video, romantico e carico di tensione, mostra il secondo figlio Bridgerton alla ricerca della misteriosa donna in argento incontrata al ballo in maschera della madre. Sophie, figlia illegittima di un conte, entra nella vita dei Bridgerton come domestica, dando vita a una storia d’amore ispirata a Cenerentola, con balli, segreti familiari e passione.

La stagione è divisa in due parti: Parte 1 il 12 marzo 2026, Parte 2 il 9 aprile 2026.

Nel cast, oltre a Thompson e Ha, Luke Newton e Nicola Coughlan (Polin), Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate) e altri Bridgerton. Prodotto da Shondaland.

Bridgerton S4 | Il Trailer

Dietro una maschera, tutto può accadere.

La quarta stagione di Bridgerton arriverà in due parti, la prima in uscita il 29 gennaio e la seconda il 26 febbraio.

Solo su Netflix. pic.twitter.com/CJ6V4sMnEk — Netflix Italia (@NetflixIT) December 25, 2025

Altre informazioni su Bridgerton

Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l’eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. Lo show nasce come adattamento dei romanzi best seller di Julia Quinn, ed è stato creato da Chris Van Dusen e prodotto dalla Shondaland di Shonda Rhimes. Come produttore e showrunner produttore esecutivo spicca il nome di Jess Brownell. I produttori esecutivi sono Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica, Chris Van Dusen.

Nel cast Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Newton (Colin Bridgerton), Claudia Jesse (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Calam Lynch (Theo Sharpe), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), Julie Andrews (Lady Whistledown), Hugh Sachs (Brimsley), Emma Naomi (Alice Mondrich), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix), Sam Phillips (Lord Debling).