Oggi Netflix ha rilasciato le prime immagini dell’attesissima seconda stagione di Bridgerton, che sarà disponibile nel 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Lady Whisteldown é tornata con tantissime novità sulla nuova stagione di Bridgerton, la serie in costume creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes (Shondaland).

Al termine della prima stagione di Bridgerton, gli spettatori hanno conosciuto la vera identità della scrittrice dell’era Regency, si tratta di Penelope interpretata da Nicola Couglan che, nel corso del TUDUM si é trasformata in presentatrice anticipando cosa accadrà nelle puntate della nuova stagione.

Durante l’evento Netflix globale per i fan TUDUM – tenutosi lo scorso 25 settembre – é stata presentata in anteprima una clip con uno degli incontri-scontri più attesi. Nell’episodio conclusivo della prima stagione il visconte Anthony (Jonathan Bailey) annuncia alla sorella Daphne (Phoebe Dynevor) e al cognato Simon (Regé Jean-Page) di voler prendere moglie, ma con un solo requisito: niente sentimenti. E qui giunge una nuova arrivata tra l’aristocrazia britannica, Kate (Simone Ashley) che quasi immediatamente si scontra con il giovane libertino che pochi secondi prima, nella sala da ballo, ha elencato le doti che cerca nella futura viscontessa, un discorso che non ha per nulla impressionato la giovane, bensì l’ha altamente irritata.

Bridgerton 2: alcune anticipazioni

La seconda stagione di Bridgerton è tratta dal romanzo “Il visconte che mi amava”, opera seconda della rinomata serie di bestseller scritti da Julia Quinn. Si tratta del fortunato ciclo letterario ambientato nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese (la cosiddetta Regency Era).

Protagonista di questa nuova stagione é Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla disperata ricerca dell’amore, che si scontrerà con Kate Sharma (Simone Ashley).

Entra in scena la famiglia Sharma, composta dall’ambitissima nonchè perfetta debuttante Edwina Sharma (Charithra Chandran), sorella di Kate, e Lady Mary Sharma (Shelley Conn).

Bridgerton 2: Simone Ashley é Kate Sharma, Adjoa Andoh é Lady Danbury, Shelley Conn é Mary Sharma, Charithra Chandran é Edwina Sharma