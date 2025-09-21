RoFF20 | Breve storia d’amore con Pilar Fogliati in concorso

Il film “Breve storia d’amore” di Ludovica Rampoldi sarà presentato alla 20° Festa del Cinema di Roma.

Tra i film della sezione ufficiale “Grand Public” della Festa del Cinema di Roma, dal 15 al 26 ottobre, sarà presente anche Breve storia d’amore, la pellicola d’esordio di Ludovica Rampoldi, con protagonisti Pilar Fogliati e Adriano Giannini. Il film sarà poi distribuito nelle sale dal 27 novembre 2025.

Guardate qui il trailer di Breve storia d’amore

La trama del film Breve storia d’amore

Questa è la storia di due coppie. I trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui Lea conosce Rocco in un bar e inizia con lui una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. Un tradimento come tanti, in apparenza, che prende una piega imprevista quando Lea comincia a infilarsi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere i rispettivi compagni in una resa dei conti finale.

Altre informazioni su Breve storia d’amore

Il film è scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, la fotografia è di Gogò Bianchi, il montaggio di Francesca Calvelli, la musica di Fabio Massimo Capogrosso, la scenografia di Massimiliano Nocente, i costumi sono di Stefano Ciammitti, il suono di Gianluca Scarlata, il casting di Gabriella Giannattasio. Il cast conta la presenza di Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino.

Breve storia d’amore è una produzione Indigo Film, HT Film con Rai Cinema, è prodotto da Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Francesca Cima, Carlotta Calori. Il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura. Sarà nelle sale il 27 novembre distribuito da 01 Distribution.