Atmosfere tese nel breve spot tv di The Terminal List, la nuova serie Prime Video

Prime Video ha diffuso in rete un breve spot promozionale dedicato al lancio di The Terminal List, la nuova serie con protagonista Chris Pratt.

In attesa di poter presto apprezzare il primo trailer, dovrebbe arrivare molto presto, The Terminal List si presenta quest’oggi attraverso un breve ma intenso promo, dove a farla da padrona sono le atmosfere tese ed un Chris Pratt completamente inedito. La serie sarà lanciata su Prime Video a partire dal prossimo luglio.

The Terminal List è basata sul romanzo best-seller di Jack Carr. Al centro della trama un Navy Seal alle prese con le conseguenze psicologiche di un’imboscata subita durante un’operazione segreta in cui tutta la sua squadra ha perso la vita. Confuso sull’accaduto, l’uomo inizia a capire che dietro la morte della sua squadra si celano forze oscure che operano contro di lui.

Nel cast di The Terminal List, con Chris Pratt, anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

Chris Pratt produce con Jon Schumacher per la Indivisible Productions, Antoine Fuqua per la Fuqua Films (The Equalizer, Training Day), nel ruolo di sceneggiatore/showrunner c’è David DiGilio. Lo scrittore Jack Carr è anche executive producer, insieme allo sceneggiatore Daniel Shattuck. La serie è una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television.