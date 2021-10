Brendan Fraser si aggiunge al cast di Batgirl, sarà uno dei villains

L’attore Brendan Fraser si è aggiunto al cast in costruzione di Batgirl, il film dedicato alla celebre eroina DC Comics, destinato alla piattaforma digitale HBO Max.

Secondo SuperHeroHype l’attore apprezzato in passato per la saga La Mummia nel film darà volto a Firefly, uno dei villains più coreacei dell’universo Batman. Non è escluso che il film Batgirl presenti altri villains oltre a quello interpretato da Brendan Fraser. L’attore, tra l’altro già Robotman nella serie DC “Doom Patrol“, si andrà a riunire con i già presenti Leslie Grace (Barbara Gordon/Batgirl), J.K. Simmons (Commissario Gordon) e Jacob Scipio, quest’ultimo in un ruolo ancora imprecisato.

Nei fumetti Firefly è stato creato da France Herron e Dick Sprang, si tratta di un supercriminale che ama maneggiare il fuoco, ma anche armi ed esplosivi; egli non ha nessun superpotere, ma indossa una corazza indistruttibile. Nel recente passato il villain è apparso in serie tv quali Arrow e Gotham.

BATGIRL

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah su uno script firmato da Christina Hodson. Warner Bros produrrà la pellicola indirizzandola però solo su HBO Max. CAST: Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA FUMETTO: Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.