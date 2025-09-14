Breathe: Fino all'ultimo respiro | La recensione del film

Breathe: Fino all’ultimo respiro è un film dai toni post-apocalittici del 2025 diretto da Stefon Bristol, distribuito su Prime Video. Questa è la nostra recensione.

Uscito in sala, ma in un’indifferenza quasi asfissiante, Breathe: Fino all’ultimo respiro è stato distribuito in streaming su Prime Video dal 30 agosto 2025. La regia è stata curata da Stefon Bristol, mentre il cast conta volti noti come quelli di Milla Jovovich, Jennifer Hudson, Quvenzhané Wallis, Sam Worthington e Common.

La trama di Breathe: Fino all’ultimo respiro

La trama di Breathe: Fino all’ultimo respiro è ambientata in un futuro distopico in cui l’ossigeno sulla Terra è quasi esaurito. Al centro della trama c’è Maya (Jennifer Hudson) e sua figlia Zora (Quvenzhané Wallis), costrette a vivere in un bunker sotterraneo a Brooklyn per sopravvivere. Grazie a un generatore di ossigeno costruito dal marito di Maya, Darius (Common), la loro esistenza è precaria ma sicura, finché un giorno due estranei, Tess (Milla Jovovich) e Lucas (Sam Worthington), si presentano con intenzioni ambigue, affermando di conoscere Darius. La tensione esplode quando la fiducia viene messa alla prova, portando a un confronto serrato tra inganno, sopravvivenza e sacrifici familiari in un mondo dove ogni respiro è una lotta.

La recensione di Breathe: Fino all’ultimo respiro

Al suo primo vero progetto hollywoodiano di un certo peso, il regista Stefon Bristol porta in sala (in questo caso su Prime Video) un film di fantascienza dai toni cupi, dove al centro dell’attenzione viene messo il dilemma eterno del fidarsi del prossimo durante una situazione di emergenza.

Nonostante alla base ci sia un concetto narrativo abbastanza interessante, Breathe: Fino all’ultimo respiro (da questo momento solo Breathe) soffre fin dai primi minuti della mancanza di mordente in una sceneggiatura debole, e priva di un ritmo capace di appassionare. Troppi, di fatto, sono i dialoghi clichè, gli eventi prevedibili e le situazioni conflittuali che si concludono in fretta e furia. Lo sviluppo dei personaggi risulta quanto mai scialbo, con alcuni di questi ridotti ad una caratterizzazione quasi unidimensionale (vedi il personaggio di Sam Worthington).

Le ambientazioni post-apocalittiche ricordano tanti altri film di genere (vedi Mad Max o The Book of Eli per il tono arido), ma senza riuscire a dare respiro ad elementi di unicità. Ciò che ne viene fuori è un prodotto che di originale porta con sè solo il concetto di base.

Commento al cast di Breathe: Fino all’ultimo respiro

Se gli aspetti narrativi e scenografici mostrano enormi lacune, il cast di Breathe è forse l’unico elemento degno di nota di un film che molti amerebbero considerare un “B-Movie fatto male“. Lo scontro emotivo tra i personaggi di Jennifer Hudson e Milla Jovovich avrebbe meritato una scrittura migliore, ma fortunatamente sono le loro prove recitative a salvare il salvabile. Buona è anche la prova della giovanissima stella hollywoodiana Quvenzhané Wallis, brava nell’offrire una recitazione di forza e stile. Abbiamo già parlato della caratterizzazione del personaggio di Sam Worthington, che ne pregiudica la prova attoriale, pertanto chiudiamo con quello che reputiamo quasi un “peccato mortale”, ossia avere un attore del calibro di Common solo come contorno.

Il verdetto finale su Breathe: Fino all’ultimo respiro

A nostro avviso, Breathe è un film che parte da una interessante concettualità narrativa per poi offrire la parvenza di un “B-Movie”. Il cast prova a salvare il salvabile, ma i loro discorsi sembrano scritti a luce spenta.

