Brave New World: Starzplay acquista la serie

Starzplay ha annunciato di aver acquisito l’attesissima serie drammatica di fantascienza “Brave New World“, basata sul romanzo rivoluzionario del 1932 di Aldous Huxley.

La serie, prodotta da Universal Content Production con la Amblin Television, verrà rilasciata da Starzplay entro la fine dell’anno e solo in alcuni paesi europei come Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

“Brave New World” narra di una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della Storia stessa. La serie è stata girata in studio nel Galles del Sud, oltre che in alcune location intorno a Londra. Come recita la sinossi ufficiale:

Bernard Marx (Harry Lloyd) e Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay), cittadini di di New London, vivono da sempre in un rigido ordine sociale. Curiosi di esplorare la vita oltre le restrizioni della loro società, i due New Worlders si imbarcano in una vacanza nelle Terre Selvagge, dove vengono coinvolti in una violenta e straziante ribellione. Bernard e Lenina vengono salvati da John il Selvaggio (Alden Ehrenreich), che fugge con loro a New London. L’arrivo di John nel Nuovo Mondo minaccia di interromperne l’utopica armonia, e lascia Bernard e Lenina ad affrontarne le conseguenze.

Oltre ai già citati Alden Ehrenreich, Jessica Brown-Findlay ed Harry Lloyd, nel cast figurano Nina Sosanya, Joseph Morgan, Kylie Bunbury, Sen Mitsuji, Hannah John-Kamen e Demi Moore.