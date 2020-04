Branch e Poppy nella nuova clip da Trolls World Tour

Il prossimo 10 aprile Trolls World Tour sarà disponibile per il noleggio su tutte le piattaforme digitali, nell'attesa Universal Pictures ha diffuso una nuova clip.

La clip in questione ha come protagonista assoluta la coppia formata da Branch e Poppy. Trovate il video in fondo al nostro articolo. Ricordiamo, inoltre, che trovate qui la lista delle piattaforme digitali che daranno la possibilità di noleggiare Trolls World Tour dal 10 aprile 2020.

Trolls World Tour

PRODUZIONE : Il film d’animazione è stato diretto da Walt Dohrn .

: Il film d’animazione è stato diretto da . CAST VOCALE : Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Ron Funches, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, Chance the Rapper e Sam Rockwell.

: In un'avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la regina Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra. Come membri delle diverse tribù musicali è stato selezionato uno dei più grandi e acclamati gruppi di talenti musicali mai riuniti per un film d'animazione. Nella terra del Funk ci sono Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak. A rappresentare il Country è Kelly Clarkson nei panni di Delta Dawn, con Sam Rockwell in quelli di Hickory e Flula Borg nel ruolo di Dickory. J Balvin porta il Reggaeton, mentre Ester Dean si aggiunge alla tribù Pop. Anthony Ramos porta il ritmo della Techno, e Jamie Dornan il jazz liscio. Il direttore d’orchestra e violinista di fama mondiale Gustavo Dudamel appare come Trollzart, e Charlyne Yi come Pennywhistle dalla terra della musica classica. Kenan Thompson invece rappresenta il Rap nei panni di un Troll neonato hip hop di nome Tiny Diamond. IN DIGITALE: Dal 10 aprile 2020.

LA CLIP