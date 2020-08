Bradley Cooper in trattative per il nuovo film di Paul Thomas Anderson

Bradley Cooper è in trattative per il nuovo film, senza ancora nessun titolo, di Paul Thomas Anderson. Qualche giorno fa vi abbiamo riferito che la distribuzione del film di Paul Thomas Anderson, precedentemente affidata a Focus Features, è successivamente passata a MGM.

Adesso The Hollywood Reporter rivela che Bradley Cooper, candidato all'Oscar ben 8 volte, sarebbe stato preso in considerazione per uno dei ruoli principali.

Del film sappiamo che racconterà la storia di uno studente del liceo che da bambino era stato una star del cinema. Altre storie si intrecciano con la sua e gli eventi si svolgeranno nell'area della San Fernando Valley.

Attendiamo nuovi dettagli riguardanti questo lungometraggio scritto, diretto e anche prodotto da Paul Thomas Anderson.