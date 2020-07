Brad Pitt sarà nel cast di Bullet Train, il film di David Leitch

Il regista David Leitch per il suo prossimo film, dal titolo Bullet Train, potrà contare sul talento di Brad Pitt.

Annunciato solo pochi giorni fa, il nuovo film del co-regista di John Wick ha già ottenuto una stella hollywoodiana del calibro di Brad Pitt, a confermarlo questa sera è stato il solito aggiornamento dell’affidabile Variety.

Il film sarà prodotto da Sony Pictures, e si baserà su una sceneggiatura firmata da Zak Olkewicz (Fear Street), e revisionata dallo stesso Leitch, qui anche in chiave produttiva. Kelly McCormick della 87North sarà anch’essi in cabina di produzione. Brittany Morrissey supervisionerà il progetto a livello produttivo per la Sony Pictures. Tra i produttori figurano anche Antoine Fuqua (collegato inizialmente al progetto come regista) e Kat Samick.

Al momento mancano dettagli sulla trama del film, ma la fonte lo descrive come una miscela filmica tra Speed e Non-Stop, con protagonisti un gruppo di sicari ed uno di assassini in viaggio su un treno per Tokyo.

Non resta che attendere nuovi dettagli.