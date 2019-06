La divisione nazionale della 20th Century Fox ha rilasciato oggi il poster italiano di Ad Astra – Missione Classificata, il thriller fantascientifico con protagonista Brad Pitt.

Il poster in questione mostra, così come fu per la prima foto ufficiale rilasciata qualche mese fa, Brad Pitt con casco spaziale, pronto per la missione. Inoltre dal poster è possibile apprezzare il titolo italiano completo, il quale sarà da oggi Ad Astra – Missione Classificata.

Ad Astra – Missione Classificata è stato diretto da James Gray. Lo script è stato affidato al regista insieme a Ethan Gross, mentre a produrlo sarà la Plan B Entertainment dello stesso Brad Pitt. Nel cast Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy e John Finn.

Il film seguirà la storia di un uomo alla ricerca del padre catapultato anni prima sul pianeta Nettuno alla ricerca di vita aliena.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 20 settembre 2019. In Italia dal 26 settembre.