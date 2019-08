Cinedigm Corp ha diffuso quest'oggi il primo interessante trailer di Prey, nuovo horror prodotto da Blumhouse Productions.

La società di Jason Blum co-produce in collaborazione con Hyde Park Entertainment e ImageNation, sfonando un nuovo potenziale successo commerciale a basso budget.

Nel film diretto da Franck Khalfoun (Amityville: The Awakening), Prey porta un ragazzo in cerca di riscatto emotivo all'interno di una sorta corso di sopravvivenza su un'isola paradisiaca... all'apparenza deserta. Dopo aver scoperto di avere la compagnia di una misteriosa ragazza, il giovane scopre che la sopravvivenza non riguarda la ricerca del cibo, ma la presenza sull'isola di "qualcosa" assetato di sangue.

Nel cast spiccano due volti giovanissimi come Logan Miller (Escape Room) e Kristine Froseth (Apostolo).

Prey inizialmente avrebbe dovuto esordire direttamente in home video, ma Cinedigm Corp ha annunciato che uscirà nelle sale dal 27 settembre 2019.