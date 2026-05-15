Il puzzle del prossimo film di James Bond inizia finalmente a comporsi.

Come riportato da Deadline stamane, un passo cruciale è stato compiuto con la firma di Nina Gold, che è stata ufficialmente nominata casting director del ventiseiesimo capitolo della saga. La Gold lavorerà a stretto contatto con il regista Denis Villeneuve e i produttori Amy Pascal e David Heyman per scovare l’attore che erediterà l’iconico ruolo dell’agente segreto più famoso del mondo.

Nina Gold è una leggenda del settore, già dietro i successi di Game of Thrones e The Crown.

L’annuncio, confermato da Amazon MGM Studios, segna il via ufficiale alle operazioni di ricerca che dureranno mesi. Tuttavia, le fonti precisano che le audizioni vere e proprie non sono ancora iniziate: Villeneuve e lo sceneggiatore Steven Knight (Peaky Blinders) stanno infatti ultimando la stesura dello script. Solo una volta definita la visione narrativa del film, inizierà la sfilata dei candidati per il ruolo che fu di Daniel Craig.

Un team da Oscar per il nuovo corso di 007

La scelta di Nina Gold è una garanzia assoluta di qualità. Recentemente nominata agli Oscar per il suo lavoro su Hamnet, la Gold ha plasmato i cast di franchise monumentali come Star Wars e produzioni d’autore di altissimo livello. La sua capacità di scoprire nuovi talenti e gestire ensemble complessi sarà fondamentale per un progetto che punta a resettare il franchise sotto la guida visionaria di Villeneuve.

Nonostante il fermento, il team produttivo mantiene il massimo riserbo sui nomi dei possibili papabili. Il coinvolgimento di figure del calibro di Gold e Knight conferma che Amazon e i produttori storici stanno preparando un ritorno in grande stile per la spia dell’MI6.