Box Office Worldwide: I 10 incassi più alti del 2019

Quest'oggi torniamo a parlare di Box Office, e con particolare attenzione rivolta ai film che più hanno incassato a livello mondiale nel 2019.

Così come accaduto per la top 10 dei film con il maggiore incasso del 2019 nel Box Office Usa (qui l'articolo), anche per il botteghino Worldwide ci avvaliamo delle sempre perfette statistiche del sito BoxOfficeMojo per dare una valenza al nostro nuovo articolo.

Senza perdere tempo in inutili giri di parole, il 2019 è stato l'anno di Avengers: Endgame. Il film evento dei Marvel Studios nell'anno appena concluso è entrato nella storia del Box Office Worldwide a suon di dollari, piazzando tra l'altro anche il record del film col più alto incasso della storia (inflazione esclusa). Con ben 2.797 miliardi di dollari, Avengers: Endgame ha scavalcato - seppur di poco - il precedente record di 2.789 miliardi che da tempo apparteneva ad Avatar, il kolossale diretto da James Cameron.

Il 2019 ha contribuito anche a consolidare il dominio dell'impero Disney nel mondo dell'intrattenimento cinematografico. Oltre ad Avengers: Endgame, infatti, la top 10 dei maggiori incassi mondiali nel 2019 registra la presenza di altri sei film prodotti dalla Disney, e questo senza considerare Spider-Man: Far From Home, prodotto da Sony, ma realizzato grazie alla creatività dei Marvel Studios (Disney). A tal proposito, si registrano i fantastici incassi - tutti sopra il miliardo di dollari - di film quali Il Re Leone, Frozen II, Captain Marvel, Aladdin e Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Tra gli altri film presenti in top 10 si segnalano anche Joker e Hobbs and Shaw, primo spin-off della saga Fast & Furious.

Box Office Worldwide 2019

Avengers: Endgame (Disney) - 2.797 miliardi Il Re Leone (Disney) - 1.656 miliardi Frozen II: Il segreto di Arendelle (Disney) - 1.228 miliardi Spider-Man: Far From Home (Sony Pictures) - 1.131 miliardi Captain Marvel (Disney) - 1.128 miliardi Toy Story 4 (Disney) - 1.073 miliardi Joker (Warner Bros) - 1.062 miliardi Aladdin (Disney) - 1.050 miliardi Star Wars: L'ascesa di Skywalker (Disney) - 774.82 milioni Hobbs and Shaw (Universal Pictures) - 758.91 milioni