Box Office Usa – Weekend da oltre 120 milioni per Top Gun: Maverick

Doveva essere un weekend d’esordio straordinario nel Box Office Usa per Top Gun: Maverick …e lo è stato di più!

Forte di un passaparola formidabile (punteggio A+ al CinemaScore), Top Gun: Maverick ha raccolto una vittoria strappa-applausi nel botteghino nazionale. Oltre 30 anni dopo il primo iconico capitolo, Top Gun: Maverick ha raccolto la bellezza di 124 milioni di dollari in tre giorni, stimando a quota 151 milioni la quattro giorni d’esordio (negli USA si celebra il Memorial Day).

Dati alla mano, questo incasso rappresenta il più alto mai realizzato in carriera da Tom Cruise all’esordio (in precedenza era La Guerra dei Mondi del 2005 con 64.8 milioni), ma soprattutto il più alto lungo weekend del Memorial Day di sempre, superando di fatto Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo che nel 2007 esordiva con 114.7 milioni.

Sul fronte internazionale Top Gun: Maverick ha raccolto da 124 milioni di dollari da 62 mercati, per un lancio globale da 248 milioni. Il film con Tom Cruise è risultato il più visto in 32 mercati. Una vittoria per Paramount Pictures sotto tutti i punti di vista.

Questa è la nostra recensione di Top Gun: Maverick

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha lasciato la testa del Box Office Usa, e si è “accontentato” di un secondo posto da 16.4 milioni di dollari; complessivamente il cinecomic Marvel ha fino ad oggi messo in cascina un incasso di 370.8 milioni, e ben 868.7 milioni Worldwide. In terza posizione si è registrato, infine, l’esordio di The Bob’s Burgers Movie con 12.6 milioni di dollari.

Fonte: BoxOfficePro