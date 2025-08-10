Il weekend al Box Office USA ha visto trionfare il misterioso horror Weapons, ma anche Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo si è comportato benissimo.

Accompagnato da una serie di recensioni ultra positive (96% su Rotten Tomatoes), ed un apprezzamento del pubblico impressionante, il nuovo film horror di Zach Cregger ha letteralmente stupito gli analisti incassando una considerevole cifra di 42.5 milioni di dollari, ben oltre le più rosee stime pre-release.

A contribuire ad un hype così impressionante c’è stata una campagna promozionale Warner Bros. Pictures senza precedenti, tra video virali, trailer molto minimal ed un rinnovato senso dello spavento, spesso dimenticato dai nuovi filmmakers di genere. Tra le altre cose, Zach Cregger si è fatto già un nome con l’acclamato “Barbarian”, scatenando una sorta di attesa spasmotica nei cuori dei tanti appassionati di horror, un effetto che potrebbe ora ripetersi con il suo prossimo film “Resident Evil“.

Come anticipato nel primissimo paragrafo, anche la commedia nostalgica “Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo” si è comportato bene nel suo weekend d’esordio. Secondo i dati offerti da The Hollywood Reporter, infatti, il film Disney ha raccolto una cifra stimata di 29 milioni di dollari. Anche in questo caso, il pubblico ha fatto la sua parte con un incredibile passaparola da venerdì a domenica, a tal proposito il risultato del pubblico su Rotten Tomatoes è di 94%.

I Fantastici 4: Gli inizi ha continuato a perdere pubblico anche in questo terzo weekend. La terza posizione raggiunta dal film Marvel è valsa 15.5 milioni di dollari, con un altro calo importante del 60%. Il totale al momento è salito a quota 230.41 milioni, un risultato che avrebbe dovuto essere ben più importante, almeno ricordando l’esordio da 120 milioni. Con gli incassi internazionali, ad oggi I Fantastici 4: Gli inizi ha raggiunto quota 434.21 milioni.

La top five del Box Office USA è stato infine completato da Troppo Cattivi 2 e Una Pallottola Spuntata, rispettivamente con incassi da 10.4 milioni di dollari (totale 43.4 milioni) e 8.37 milioni di dollari (totale 33 milioni).