Box Office USA | Weapons vince, ma Lo Squalo stupisce

L’ultimo Box Office USA del mese di agosto è stato vinto dall’horror Weapons, ma a fare notizia è il cult Lo Squalo, tornato al cinema 50 anni dopo.

La difficile estate del cinema negli USA ha continuato ad affrontare un momento difficile anche in quest’ultimo weekend di agosto, che tra l’altro coincide con il ponte del Labor Day. A parte l’ennesima vittoria dell’horror Weapons, infatti, il Box Office USA ha confermato il poco appeal dei nuovi film in programmazione, superati guarda caso anche da un film vecchio di giusto 50 anni. Ma come è andata nel dettaglio?

Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, il film di Zach Cregger ha portato a casa il quarto primato consecutivo (la vittoria di Kpop Demon Hunters dello scorso weekend è stata confermata solo virtualmente vista la tendenza di Netflix ad offuscare le statistiche d’incasso). Nei tre giorni del weekend, infatti, Weapons ha incassato altri 10.21 milioni di dollari (12.4 milioni è la stime nei quattro giorni), per un totale che ora è balzato a quota 132.39 milioni a livello nazionale, e 234.6 milioni a livello globale.

Occhio alla notizia relativa ad un possibile prequel di Weapons.

Lo Squalo torna a spaventare il pubblico dopo 50 anni dalla sua prima volta

La crisi del settore cinematografico in USA di questa estate non deve offuscare il risultato ottenuto dal cult Lo Squalo, il cui ritorno in sala non può che essere considerato trionfale. Il celebre capolavoro di genere diretto da Steven Spielberg, ad oltre 50 anni dalla sua prima volta in sala, ha dimostrato di poter dire ancora la sua, e lo ha fatto attraverso una seconda posizione da 8.1 milioni di dollari, con una stima nei quattro giorni da 9.8 milioni. Tanta roba!

Lo Squalo è stato proiettato in circa 3200 sale del Nord America, con una versione rimasterizzata realizzata proprio per il 50° anniversario. In occasione del lancio nelle sale italiane, previsto nel weekend dal 1° al 3 settembre, inoltre, è stato realizzato uno speciale documentario – dal titolo Jaws @ 50 – che esplora i retroscena della produzione di un film che è diventato leggenda, trovate più informazioni dettagliate seguendo il nostro articolo qui.

Gli altri incassi del weekend al Box Office USA

Parlavamo di crisi dovuta al poco appeal dei nuovi film in uscita, ed in effetti la conferma è arrivata anche grazie ai risultati ottenuti da Caught Stealing e The Roses, entrambi accompagnati da ottime recensioni, ma incapaci di attirare gente in sala.

Il nuovo poliziesco diretto da Darren Aronofsky “Caught Stealing” ha raccolto solo 7.82 milioni di dollari nel weekend, con una stima di 9.5 milioni in quattro giorni (in linea con le aspettative deludenti degli analisti). La rivisitazione del classico “La guerra dei Roses” dal titolo “The Roses“, invece, ha chiuso la top five con un incasso di 6.35 milioni di dollari nel weekend, con una stima di 8 milioni nei quattro giorni.

Tra i due film, direttamente al quarto posto, inoltre si è posizionato Quel Pazzo Venerdì, sempre più Pazzo con un nuovo incasso da 6.52 milioni di dollari (stima di 8.3 milioni in quattro giorni), ed un totale che ora è salito a quota 80.47 milioni.