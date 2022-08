Box Office Usa, vince il weekend Dragon Ball Super: Super Hero

L’anime Dragon Ball Super: Super Hero ha vinto il terzo Box Office Usa del mese di agosto, dietro spicca il secondo posto di Beast.

I mitici supereroi nati dalla matita di Akira Toriyama hanno conquistato al loro esordio in sala il botteghino nordamericano nel weekend da poco passato. Secondo i dati del sempre affidabile BoxOfficePro, infatti, Dragon Ball Super: Super Hero è andato ben oltre le aspettative degli analisti incassando una cifra stimata di 20.1 milioni di dollari. Contando l’incasso internazionale, l’anime ha raccolto 32 milioni.

Il thriller Beast ha chiuso il suo weekend d’esordio, invece, al secondo posto con un incasso di 11.57 milioni di dollari, rimanendo così grosso modo incollato alle previsioni pre-uscita. La terza piazza del podio è andata all’ex primatista Bullet Train: l’action movie con Brad Pitt ha incassato altri 8 milioni di dollari, per un totale che ha raggiunto quota 68.98 milioni in tre weekend in sala.

La quarta posizione di Top Gun: Maverick è valsa uno score nel weekend di 5.85 milioni di dollari, per un totale super impressionante di 683.87 milioni, direttamente al sesto posto degli incassi più alti di sempre negli Usa (inflazione esclusa), davanti ad un mostro sacro quali Avengers: Infinty War. La top five, infine, è stata completata da DC League of Super-Pets con 5.77 milioni di dollari, ed un totale di 67.48 milioni.