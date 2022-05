In attesa di Doctor Strange 2 la prossima settimana, a vincere il Box Office Usa è stato ancora una volta il cartoon Troppo Cattivi.

Complice una pesante mancanza di nuove proposte di grande interesse, il botteghino nordamericano è stato nuovamente vinto da Troppo Cattivi, il cartoon DreamWorks/Universal uscito appena sette giorni fa. L’incasso ottenuto nel weekend è stato 16.1 milioni di dollari, per un totale di 44.44 milioni, ed un calo rispetto al suo weekend d’esordio di appena il 33%.

Sonic 2 – Il Film ha raccolto altri 11.35 milioni di dollari portando così il totale a quota 160.92 milioni, mentre Animali Fantastici: i segreti di Silente è rimasto al terzo posto con 8.3 milioni di dollari, ed un totale deficitario di 79.55 milioni in tre weekend. The Northman e Everything Everywhere All at Once hanno chiuso, invece, la top five rispettivamente con incassi di 6.31 milioni di dollari (totale 22.8 milioni) e 5.54 milioni di dollari (totale 35.94 milioni).

Gli incassi in enorme calo registrati dal Box Office Usa in questo weekend non possono che essere considerati una pausa lungo il cammino, come anticipato in precedenza, infatti, da venerdì sarà la volta di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e le stime di apertura sembrano già da ora essere straordinarie.