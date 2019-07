Il Re Leone si appresta a divenire il nuovo straordinario successo targato Disney, a confermarlo il mostruoso opening day nel Box Office Usa.

Dopo aver piazzato uno score da 23 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì, Il Re Leone ha spazzato via ogni dubbio relativo all'apprezzamento del pubblico americano. L'incasso ottenuto venerdì è stato 78,5 milioni di dollari (anteprime incluse), con stime per il weekend intero in netto rialzo.

Il nuovo live-action Disney è stato accolto da un punteggio CinemaScore "A", e questo porta gli analisti a puntare su di un weekend d'esordio da oltre 190 milioni di dollari.

Nel resto del mondo Il Re Leone ha già conquistato 192 milioni di dollari, compresi gli 81 milioni provenienti dal Box Office cinese.