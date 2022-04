Animali Fantastici – I segreti di Silente si appresta a vincere il Box Office Usa nel suo weekend d’esordio, ma senza incassi straordinari.

Frenato da anteprime non eccelse (qui i dettagli), ma anche da recensioni non esattamente positive (qui la nostra recensione), Animali Fantastici 3 ha raccolto venerdì solo 20.1 milioni di dollari, ed ora si appresta a chiudere la tre giorni di cinema nordamericana con uno score stimato tra i 40 ed i 45 milioni.

Il confronto con i due capitoli precedenti non può che essere in negativo, per non parlare di quello con la saga madre dedicata alle avventure di Harry Potter. Volendo fare un passo indietro, infatti, Animali Fantastici e dove trovarli esordì nel 2016 con 74.4 milioni, mentre Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald nel 2018 raccolse un incasso di 62.2 milioni.

Dai mercati internazionali il film ha raccolto un incasso di 60 milioni di dollari (via THR).

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE

PRODUZIONE: Il film è diretto da David Yates su una sceneggiatura curata da J.K. Rowling. CAST: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterston, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Richard Coyle, Oliver Masucci. DISTRIBUZIONE: Il film approderà nelle sale italiane dal 13 APRILE 2022.

TRAMA: Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?